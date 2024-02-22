Диетолог Журавлева: сладкоежки любят сладкое за возможность "подсахарить" боль

В последние годы пристрастие к сладкому стала настоящей проблемой многих людей. Такая зависимость от "сахарной иглы" сильно сказывается на настроении, самочувствии и уровне энергии человека, предупредила диетолог Полина Журавлева.
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