"Обстановка усложнена": Украинские СМИ признали беспомощность ВСУ

Валерий Залужный в очередной раз признался в том, что ВСУ испытывают сложности на фронте.Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный принял участие в заседании "Рамштайна", о чём сообщил украинский Telegram-канал "Политика страны".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии