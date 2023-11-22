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"Обстановка усложнена": Украинские СМИ признали беспомощность ВСУ

"Обстановка усложнена": Украинские СМИ признали беспомощность ВСУ

Валерий Залужный в очередной раз признался в том, что ВСУ испытывают сложности на фронте.Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный принял участие в заседании "Рамштайна", о чём сообщил украинский Telegram-канал "Политика страны".

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