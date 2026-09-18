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MeMo-Logic

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Уход сотрудника с клиентской базой: почему работодатели проигрывают такие споры ещё до суда

Запрос, с которым бизнес приходит регулярно: менеджер уволился, спустя месяц ключевые клиенты работают с его новой компанией.

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