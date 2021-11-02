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Источник URA.RU: Орешкин не доволен работой Решетникова и «хочет его отставки»

Источник URA.RU: Орешкин не доволен работой Решетникова и «хочет его отставки»

Министр экономического развития РФ Максим Решетников может быть снят с занимаемой должности, поскольку его деятельностью недоволен советник президента, бывший глава МЭР Максим Орешкин.

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