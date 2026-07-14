Царев: Зеленский уволит Федорова из-за нежелания делиться украденными деньгами

Бывший Народный депутат Украины Олег Царев объяснил возможную смену Михаила Федорова на посту министра обороны киевского режима внутренним коррупционным конфликтом между разными фракциями системы Зеленского.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии