Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Царев: Зеленский уволит Федорова из-за нежелания делиться украденными деньгами

Царев: Зеленский уволит Федорова из-за нежелания делиться украденными деньгами

Бывший Народный депутат Украины Олег Царев объяснил возможную смену Михаила Федорова на посту министра обороны киевского режима внутренним коррупционным конфликтом между разными фракциями системы Зеленского.

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