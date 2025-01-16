Amic.ru Новости...
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

196 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Т
    Прогресс на лицо. Ещё немного подождём и до всей Кремлёвской верхушки даст бог дойдёт. А то всё партнёры партнёры.В Кремле назвали ...
  • Александр Т
    Пора госдурцев на СВО отправлять. А то мозги совсем дерьмом и жиром заплыли."Необходимо мужск...
  • Сергей Крюков
    а не обеднеет правительство...Фронтовики и труж...

Ученые рассказали, почему пожилым людям полезно пить зеленый чай

Ученые рассказали, почему пожилым людям полезно пить зеленый чай

Зеленый чай снижает повреждения белого вещества мозга Японские исследователи из Университета Каназавы выяснили, что регулярное употребление зеленого чая снижает повреждения белого вещества мозга у пожилых людей.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх