Ученые рассказали, почему пожилым людям полезно пить зеленый чай

Зеленый чай снижает повреждения белого вещества мозга Японские исследователи из Университета Каназавы выяснили, что регулярное употребление зеленого чая снижает повреждения белого вещества мозга у пожилых людей.
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