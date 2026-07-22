Они с нами везде: утром по дороге на работу или учёбу, в обеденный перерыв и вечером, когда можно наконец забыть о делах, укутаться в тёплый плед и погрузиться в выдуманные измерения.
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Они с нами везде: утром по дороге на работу или учёбу, в обеденный перерыв и вечером, когда можно наконец забыть о делах, укутаться в тёплый плед и погрузиться в выдуманные измерения.
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