«Моих двух друзей унесло»: очевидец трагедии с Maserati под Можайском

В Можайске задержали водителя спорткара, который сбил детей прямо на автобусной остановке. Он мчался по дороге со скоростью под 200 километров в час и на полном ходу влетел в ребят — в результате один из них погиб на месте, второй — в тяжелом состоянии в реанимации.