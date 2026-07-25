Rand Paul Should Make Fauci Answer For Wuhan And BeagleGate Lies Authored by Anthony Bellotti via American Greatness, Fauci no longer faces any realistic risk of criminal exposure for perjury or other past federal offenses covered by the pardon.
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