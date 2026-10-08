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Спорт Уик-Энд

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Ерохин на линии времени. «Краснодар» - «Зенит». Как это было

Ерохин на линии времени. «Краснодар» - «Зенит». Как это было

РПЛ, 10-й тур. «Ozon-Арена». 10 октября. 19.30 «Краснодар» играет в Премьер-лиге с сезона 2011/2012 - переходного на розыгрыш по системе «осень-весна».

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