В Якутии завершено расследование уголовного дела в отношении мошенника, обманом похитившего около 1,7 миллиона рублей

Следователем отдела МВД России по Мирнинскому району завершено расследование уголовного дела в отношении 25-летнего ранее неоднократно судимого мужчины, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество».
Популярные статьи
- "Противник идет в наступление, а нас 9 человек" - Трутнев восхитился поведением бойцов на СВО
- Владимир Колокольцев сообщил о задержании участников преступного сообщества наркоторговцев и ликвидации нарколаборатории
- В Ростовской области растет число желающих поступить на военную службу по контракту в Вооруженные Силы Российской Федерации
Свежие комментарии