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Хуже, чем в Киргизии: маршруточники в Подмосковье совсем обнаглели – не дают платить законно

Хуже, чем в Киргизии: маршруточники в Подмосковье совсем обнаглели – не дают платить законно

Успехи России   Интересные вещи происходят в России! Как известно, в последнее время в Подмосковье началась какая-то «эпидемия», когда водители маршруток отказываются принимать деньги на терминал, и делают всё, чтобы их переводили или им на карту, или платили налом.

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Комментарии
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Алекс Сэм
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8 час.
АП
Александр Поляничко
Отстегивают чинушам. Мы их считаем чурками, но чурки это мы. У них нельзя носить бороды, никабы и тд. Они устраивают скандалы в школах, детсадах и прогибают наших чинуш, которые за откаты мать родную продадут.
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5 час.
Вадим Кузнецов
Плата за проезд мимо терминала - это воровство у владельцев предприятия и сокрытие доходов от налогообложения.  А это серьезное преступление. Непонятно, куда смотрят налоговики.
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2 час.
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