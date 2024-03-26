Суд отложил взыскание миллиарда рублей с челябинских экс-чиновников

Арбитражный суд Челябинской области 26 марта отложил рассмотрение ходатайства конкурсного управляющего «Агентства инвестиционного развития» (АИР) Алексея Пивоварова о взыскании миллиарда рублей с бывших членов наблюдательного совета АИР.
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