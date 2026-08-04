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FiNE NEWS

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Иван Янковский рассказал о первом дуэте с Юрой Борисовым в фильме о гонках на выносливость

Первый совместный фильм Янковского и Борисова Иван Янковский рассказал о своём первом дуэте с Юрой Борисовым в фильме «Битва моторов», посвящённом гонщику Андрею Нагелю и автомобилю «Руссо-Балт» начала XX века.

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