Иван Янковский рассказал о первом дуэте с Юрой Борисовым в фильме о гонках на выносливость

Первый совместный фильм Янковского и Борисова Иван Янковский рассказал о своём первом дуэте с Юрой Борисовым в фильме «Битва моторов», посвящённом гонщику Андрею Нагелю и автомобилю «Руссо-Балт» начала XX века.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии