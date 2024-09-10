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На Сахалине гид с помощью пластиковых бутылок спас отдыхающих, которых уносило в море

На Сахалине гид туристической компании спас двоих отдыхающих, которых унесло в море. Инцидент произошел 20 августа недалеко от южного кольца Слепиковского мыса, когда гид возвращался с экскурсии с группой московских туристов.

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