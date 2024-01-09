Bloomberg: в бутылках воды содержится больше пластика, чем считалось ранее

Химики из Колумбийского университета выяснили, что в бутылке воды объемом 1 литр в среднем содержится около 240 тысяч пластиковых частиц, в том числе нанопластик, способный повреждать внутренние органы человека.
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