smi.today

1 646 подписчиков

В Одессе горе-мать учила сына воровать у людей, позорные кадры: "На собственном примере"

В Одессе горе-мать учила сына воровать у людей, позорные кадры: "На собственном примере"

В Одессе мать с сыном украли телефон у пожилого человека, пока расплачивался за товар в магазине. Момент воровства попал на камеры наблюдения.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх