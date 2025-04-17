Ученые "Сириуса" создадут универсальную вакцину от гриппа: прощай, ежегодные прививки?

Разработка универсальной вакцины – это длительный процесс, который может занять 7-9 лет.В инновационном центре "Сириус" идет работа над универсальной вакциной от гриппа, которая обещает революцию в борьбе с этой сезонной болезнью.
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