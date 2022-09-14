Депутат Госдумы Валуев назвал отказ украинских самбистов выступить на ЧЕ из-за России перфомансом

Бывший чемпион мира по боксу, депутат Государственной думы Николай Валуев прокомментировал решение сборной Украины по самбо отказаться от участия в чемпионате Европы из-за того, что на соревнованиях выступят российские и белорусские спортсмены.
Бывший чемпион мира по боксу, депутат Государственной думы Николай Валуев прокомментировал решение сборной Украины по самбо отказаться от участия в чемпионате Европы из-за того, что на соревнованиях выступят российские и белорусские спортсмены.
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