Газета.ру

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Депутат Госдумы Валуев назвал отказ украинских самбистов выступить на ЧЕ из-за России перфомансом

Депутат Госдумы Валуев назвал отказ украинских самбистов выступить на ЧЕ из-за России перфомансом

Бывший чемпион мира по боксу, депутат Государственной думы Николай Валуев прокомментировал решение сборной Украины по самбо отказаться от участия в чемпионате Европы из-за того, что на соревнованиях выступят российские и белорусские спортсмены.

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