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Грузоперевозки ...

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Статус таможенного перевозчика в Казахстане — что нужно знать бизнесу

Статус таможенного перевозчика в Казахстане — что нужно знать бизнесу

Таможенный перевозчик в Казахстане представляет собой специализированную категорию юридических лиц, включенных в соответствующий реестр, которые обеспечивают транспортировку товаров под таможенным контролем без необходимости предварительной уплаты таможенных платежей и пошлин.

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