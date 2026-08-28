Статус таможенного перевозчика в Казахстане — что нужно знать бизнесу

Таможенный перевозчик в Казахстане представляет собой специализированную категорию юридических лиц, включенных в соответствующий реестр, которые обеспечивают транспортировку товаров под таможенным контролем без необходимости предварительной уплаты таможенных платежей и пошлин.
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