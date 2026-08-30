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Царьград

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Минтранс РФ сообщил о смерти экс-министра Юрия Вольмера в 86 лет

Минтранс РФ сообщил о смерти экс-министра Юрия Вольмера в 86 лет

Министерство транспорта РФ сообщило о кончине Юрия Вольмера, бывшего главы Министерства морского флота СССР, прослужившего с 1986 по 1991 год.

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