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Квартира, дом, дача

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10 деталей немецкого быта, которые вызывают лишь один вопрос: «Как так-то?»

10 деталей немецкого быта, которые вызывают лишь один вопрос: «Как так-то?»

Одно дело — приехать в Германию на отдых и подметить пару-тройку особенностей (к примеру, что в общественных банях не носят купальники, а раздевалки там совместные).

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Комментарии
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натали ильеня
Всё равно у нас лучше 🙂
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14 час.
Владислав Ильмер
Унитаз с бачком в стене без доступа хозяина? А если что-то случится со сливом или клапаном? У меня клапана работают нормально, и то для общения с бачком в туалете лежит резиновый молоток. А туалет без вентиляции, но с окном это просто не рациональная планировка квартиры.
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13 час.
АМ
Алиса Майская
Боже, какая ахинея!.. Я живу в Германии много лет, кроме &quot;шильдиков&quot; с именами и фамилиями жильцов перед входной дверью - все хрень полнейшая! Нет никакого жесткого ограничения никаких жестких правил, (включая увоз кухонной мебели из съемной квартиры и возможности пылесосить в воскресенье - везде по-разному). Шум в воскресенье недопустим, если работает отбойный молоток, а не пылесос.  Унитазы у всех разные, окна в сортире - у кого-то есть, у кого-то нет, холодильники у кого-то  огромные, у кого-то морозильные камеры в подвале дома, а крошечные хол-ки используют только для напитков, матрасы у всех разные (есть сплошные, есть индивидуальные), внешние жалюзи - крайне редкое явление, (я видела один раз за 25 лет), входные двери тоже у всех разные и по-разному закрываются. Автор, ну зачем писать о том, о чем вы знаете по слухам каким-то дурацким? Вы выглядите глупо, смешно и нелепо.
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10 час.

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