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Татар-информ

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Казанцы хотели бы оставить наследникам семейные фото из цифровых архивов

Казанцы хотели бы оставить наследникам семейные фото из цифровых архивов

Фото: Hi-Tech Mail Среди жителей столицы Татарстана 80% хотели бы передать наследникам семейные фотографии, хранящиеся в цифровых архивах.

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