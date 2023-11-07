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Закон, порядок, государство

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Фестиваль смешанных боевых единоборств и ММА завершился зрелищными поединками в Уссурийске

Фестиваль смешанных боевых единоборств и ММА завершился зрелищными поединками в Уссурийске

В Уссурийске с 3 по 5 ноября проходил Международный фестиваль смешанных боевых единоборств (18+). Его завершением стали финальные поединки по комплексному единоборству, а также профессиональные бои по смешанным единоборствам с участием международных спортсменов в СК "Локомотив", сообщает корр.

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