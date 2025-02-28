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«Мы просто не успели» – меджлисовец Джелял жалеет, что в Крыму не было резни, как в Донбассе

«Мы просто не успели» – меджлисовец Джелял жалеет, что в Крыму не было резни, как в Донбассе

Политнавигатор   Украина в 2014 году упустила момент, когда можно было устроить в Крыму кровавую баню, и теперь полуостров в глазах «некоторых европейцев» не выглядит как территория сопротивления России.

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