Встреча G20 в США: Китай призвал к свободной торговле и многосторонности

Китай призвал членов «Группы двадцати» (G20) поддерживать свободную торговлю, продвигать экономическую глобализацию, которая является всеобщей выгодной и инклюзивной, и создавать благоприятную политическую среду для международной торговли и потоков капитала, сообщило Министерство финансов КНР.
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