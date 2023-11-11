Страна и люди
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Страна и люди

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Миллер заявил, что европейские страны отказались от российского газа только на словах

Миллер заявил, что европейские страны отказались от российского газа только на словах

Европейские страны, заявившие об отказе от российского газа, продолжают его получать. Об этом заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер в интервью Павлу Зарубину для телеканала «Россия 1», фрагмент которого опубликован в Telegram-канале .

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Комментарии
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г
галина
И зачем мы поставляем им ресурсы. Чтобы они производили оружие, убивающее наших ребят? .Это предательство Родины, а те кто так поступает предатели.
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23 час.

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