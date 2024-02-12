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Высокие чины устроили свою «голую вечеринку»: Итог — скандал и всеобщий позор

Высокие чины устроили свою "голую вечеринку". Итог - скандал и всеобщий позор. Встаёт главный вопрос: последует ли наказание, или всё удастся замять за счёт денег и связей?Замруководителя Федеральной таможенной службы генерал-полковник Андрей Струков и главный тыловик ФТС генерал-лейтенант Олег Завгороднев приехали в Калининград на коллегию ведомства по итогам работы в прошлом году.

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