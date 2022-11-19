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The Global Times: Запад и Европа устали от украинского конфликта

The Global Times: Запад и Европа устали от украинского конфликта

Соединенные Штаты Америки и Европа все больше устают от затянувшегося конфликта в Украине. Упорный отказ Киева от переговоров с Москвой истощил терпение Запада.

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