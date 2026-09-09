Махачев: есть как минимум два хороших возможных соперника

Чемпион UFC Ислам Махачев ответил на вопрос, кого считает подходящим соперником для нового боя. «Есть претенденты, которые заставляют меня тренироваться каждый день.
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