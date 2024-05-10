Москва предупредила Лондон о военном ответе на удары ВСУ британским оружием по территории России. Читатели Haber7 поддержали это заявление.
Турция. Россия готова дать Британии военный ответ. Турки поддержали это решение
Комментарии
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ВБ
Виктор Березин
Не надо ни кого бомбить за пределами Британии. Первые удары по территории Британии , и их базы пусть не все но часть точно начнут рвать местные. Это будет бесславный конец не только Британии но и всех англосаксов.Виктор Игоревич.
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12 час.
Tania Еременко
Бриты - самые настоящие провокаторы - постоянно науськивали пиндосию и гейропку против России. Вонючки, которые не мылись в бане, Тьфу на них - надо носом их по столу потаскать.
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10 час.
Александр
По Лондону одну ядерную ракетку, но очень мощную
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8 час.
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