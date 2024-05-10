Турция. Россия готова дать Британии военный ответ. Турки поддержали это решение

ВБ

Виктор Березин

Не надо ни кого бомбить за пределами Британии. Первые удары по территории Британии , и их базы пусть не все но часть точно начнут рвать местные. Это будет бесславный конец не только Британии но и всех англосаксов.Виктор Игоревич.