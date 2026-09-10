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"Две Юли в Барнауле": куда сходить на свидание?

"Две Юли в Барнауле": куда сходить на свидание?

В еженедельной рубрике amic.ru — подборка для тех, кто хочет провести время вдвоем особенно Совсем скоро в Барнаул придут холода, и особенно захочется провести время вдвоем — тепло и красиво.

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