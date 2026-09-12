На терриконе в Сланцевском районе нашли два глубинных очага пожара на 12 метрах

При ликвидации пожара на терриконе в Сланцевском районе Ленинградской области пожарные обнаружили два глубинных очага на глубине 12 метров.
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