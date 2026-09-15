В Новом Херсонесе стартовала международная конференция о средневековых городах

Свои исследования представят более 60 ведущих специалистов крупных российских институтов.В Новом Херсонесе начала работу международная конференция, посвящённая проблемам средневековых городов.
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