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"Советую держать дверь закрытой". Дональд Трамп прокомментировал пощечину Эммануэлю Макрону от жены

"Советую держать дверь закрытой". Дональд Трамп прокомментировал пощечину Эммануэлю Макрону от жены

Президент США Дональд Трамп прокомментировал вирусную пощёчину, которую Эммануэль Макрон получил от своей жены Брижит.

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Комментарии
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Игорь Васиков
Два французских педика устроили бой на пощечинах 🤣
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11 час.
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