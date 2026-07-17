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Искусство

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Байопик о Сталлоне и духи по мотивам «Блондинки в законе» — хорошие новости недели

Байопик о Сталлоне и духи по мотивам «Блондинки в законе» — хорошие новости недели

«Рамблер» отобрал позитивные события в мире отдыха и развлечений, которые вы могли пропустить. Байопик о Сталлоне покажут в России осенью 2026 года Сервис Amazon выпустил первый трейлер драмы «Рокки — это я».

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