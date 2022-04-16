Назван напиток, которым полезно запивать стресс

С плохими эмоциями можно справиться с помощью продуктов, если выбирать их правильно Кадр из фильма «Дочери тьмы» Фото Legion Media В стрессовых ситуациях некоторым «кусок в горло не лезет», тогда как других за уши не оттащишь от холодильника.