Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Любовь Малова
    А почему автор не сказал,что контроль за ГМО-продуктами возложен на Монсанто,которая этой самой генной инженерией и з...Чем генная инжене...
  • Виктор Белогорцев
    а ты сравни потомство от наседки и из инкубатора, хотя куда тебе с куриными мозгами ты и живой курицы не видел и поро...Ребенок из пробир...
  • Galina Adler
    Куда делись наши прекрасные психологи? Один Макаренко чего стоит. А Чуковский - "от 3 до 5", когда именно формируется...Эхо войны: правну...

Назван напиток, которым полезно запивать стресс

Назван напиток, которым полезно запивать стресс

С плохими эмоциями можно справиться с помощью продуктов, если выбирать их правильно Кадр из фильма «Дочери тьмы» Фото Legion Media В стрессовых ситуациях некоторым «кусок в горло не лезет», тогда как других за уши не оттащишь от холодильника.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх