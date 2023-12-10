Опрос: за полный запрет сотовых телефонов в школе высказалась лишь треть родителей и 60 процентов учителей

Опрос: за полный запрет сотовых телефонов в школе высказалась лишь треть родителей и 60 процентов учителейРодители хотят всегда быть на связи с детьми, пока те находятся в школе, но при этом поддерживают запрет использования мобильных на уроках.
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