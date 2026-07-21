MeMo-Logic
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

MeMo-Logic

151 подписчик

Российский блогер прокомментировал слухи о своём похищении во Вьетнаме

Российский блогер прокомментировал слухи о своём похищении во Вьетнаме

Российский видеоблогер Роман Мальцев впервые прокомментировал информацию о возможном похищении в Юго-Восточной Азии, заявив, что с ним всё хорошо, а новости о его исчезновении не соответствуют действительности.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии