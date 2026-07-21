Российский блогер прокомментировал слухи о своём похищении во Вьетнаме

Российский видеоблогер Роман Мальцев впервые прокомментировал информацию о возможном похищении в Юго-Восточной Азии, заявив, что с ним всё хорошо, а новости о его исчезновении не соответствуют действительности.
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