Барнье предложил свой путь для возрождения Франции

Политическая и экономическая ситуация во Франции за последние три месяца только ухудшилась, создав угрозу суверенитету страны, заявил бывший глава французского правительства Мишель Барнье, 28 марта пишет французский журнал Valeurs actuelles.
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