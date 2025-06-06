Глава г. Вашингтон (столица США): Вашингтон - это "самый педерастический город мира"

Владимир Маслов Вводные. 1. С 2015 года столицу США г. Вашингтон возглавляет Мюриел Баузер - негр, с виду женщина, 52 года, не замужем, своих детей нет (одна усыновлённая девочка), член Демократической партии.
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