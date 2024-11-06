Flash объявил во вторник о своем выходе на рынок США

Flash, сервис управления платежами, отслеживающий все ваши онлайн-покупки, объявил во вторник о выходе на американский рынок, предоставив американским клиентам возможность управлять всеми своими расходами в одном месте, получая при этом вознаграждения, такие как подарочные карты и кэшбэк.
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