Flash объявил во вторник о своем выходе на рынок США

Flash, сервис управления платежами, отслеживающий все ваши онлайн-покупки, объявил во вторник о выходе на американский рынок, предоставив американским клиентам возможность управлять всеми своими расходами в одном месте, получая при этом вознаграждения, такие как подарочные карты и кэшбэк.