Умерла Вера Высочина, актриса из сериалов «Тайны следствия» и «Чужой». Фото: кадр из сериала В Санкт-Петербурге ушла из жизни актриса Вера Высочина, которую российские любители телекино помнят по сериалам «Улицы разбитых фонарей», «Тайны следствия», «Чужой», «Катерина-2» и «Побег».
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