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Зеленский: Мобилизация станет главной задачей нового руководства армии

Зеленский: Мобилизация станет главной задачей нового руководства армии

Владимир Зеленский назвал мобилизацию главной задачей нового руководства украинской армии. Он также заявил, что кадровые перестановки связаны с отсутствием единства между Министерством обороны и военным командованием.

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