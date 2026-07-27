Зеленский: Мобилизация станет главной задачей нового руководства армии

Владимир Зеленский назвал мобилизацию главной задачей нового руководства украинской армии. Он также заявил, что кадровые перестановки связаны с отсутствием единства между Министерством обороны и военным командованием.
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