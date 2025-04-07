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Царьград

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"Нас тупо бросили": боец ВСУ записал предсмертное видео под Курском

"Нас тупо бросили": боец ВСУ записал предсмертное видео под Курском

Военкор Котенок опубликовал ролик, сделанный солдатом перед смертью в курском приграничье.В Олешне (Курская область) украинский военный в ожидании смерти записал видео.

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