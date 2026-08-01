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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Никитин о Замуле в ЦСКА: «Ему нужно перезапускать карьеру, пока не поздно. У Егора есть возможность стать важной частью большой команды – это дорогого стоит»

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин высказался о переходе в команду защитника Егора Замулы .  26-летний защитник вернулся в Россию после 9 сезонов в Северной Америке.

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