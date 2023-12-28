Представлен Honda Accord e:HEV 2024

Совершенно новый Honda Accord e:HEV показали в видеоролике, который был опубликован в YouTube. Honda Accord e:HEV выделяется стильным дизайном и просторным комфортабельным салоном, оснащенным оборудованием премиум-класса.
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