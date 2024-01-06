В Воронеже предложили размещение в ПВР жителям Белгорода

В связи с участившимися обстрелами Белгорода со стороны боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) губернатор Воронежской области Александр Гусев в пятницу, 5 января, в своем Telegram-канале предложил жителям города приехать в пункты временного расположения.