В Воронеже предложили размещение в ПВР жителям Белгорода

В связи с участившимися обстрелами Белгорода со стороны боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) губернатор Воронежской области Александр Гусев в пятницу, 5 января, в своем Telegram-канале предложил жителям города приехать в пункты временного расположения.
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