Cергей Банарь: "Молдова вправе не давать агреман на назначение Алексея Данилова послом Украины"

Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, которого президент этой страны Владимир Зеленский предложил на пост нового посла Украины в Молдове, несёт угрозу национальной безопасности нашей страны, как минимум своей риторикой, и молдавская сторона не должна соглашаться с назначением его на эту должность.