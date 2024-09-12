Крест на кэше: возможен ли в России отказ от наличных

Уже в 2030 году в России могут начать обсуждать необходимость существования наличных денег. Как пояснили в Гознаке, сейчас с помощью них совершается лишь 10% платежей, что делает их обслуживание для банков слишком затратным.
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